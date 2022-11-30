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Захарова напомнила Западу о принципах НАТО в Югославии

Егор Провоторов
В мире
Захарова напомнила Западу о принципах НАТО в Югославии
Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила западным чиновникам о словах бывшего пресс-секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Джейми Ши, который оправдывал удары по инфраструктуре Югославии. В результате действий сил НАТО местное население оставалось без воды и света.

Российский дипломат привела слова бывшего представителя альянса от 25 мая 1999 года. Отвечая на вопрос о том, почему НАТО лишает электричества и водоснабжения жителей балканской страны, тот ответил, что его не волнуют проблемы сербского народа.

Ши подчеркивал, что власти Югославии обязаны были принять условия НАТО, чтобы разрушение инфраструктуры прекратилось. Тогда западные силы заявили, что продолжат атаковать цели в стране, пока президент страны Саво Милошевич не пойдет на такие условия.

— Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и белодомовским для памяти, — подчеркнула Захарова на своем канале в Telegram.

Накануне официальный представитель российского МИД возмутилась тем, что представители ООН избегают прямых оценок инцидента с расстрелом украинскими бойцами российских пленных.

Украина Мария Захарова НАТО Сербия
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