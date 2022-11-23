Захарова возмутилась недостаточной реакцией ООН на расстрел российских пленных

Фото: МИД РФ

Представители Организации Объединенных Наций (ООН) избегают прямых оценок инцидента с расстрелом украинскими бойцами российских пленных. Об этом в среду, 23 ноября, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Посмотрите, например, по событиям в Буче они были более чем многословны, конкретны и инициативны. В данном случае прячутся за общими фразами, избегая какой-либо оценки фактологии, — возмутилась дипломат.

Она заявила, что так быть не должно. Мария Захарова также привела в пример, как сотрудники организации «рапортовали от души» «по поводу виагры», однако при этом у них не было ни данных, ни полномочий по их сбору, написала официальный представитель МИД в Telegram-канале.

18 ноября в Сети распространилось видео, запечатлевшее украинских военных, которые расстреливают лежащих на земле пленных российских бойцов.

Видеоролик прокомментировали в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

В свою очередь СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.

Совет по правам человека при президенте России призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений со стороны военных из состава ВСУ.