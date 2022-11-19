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СПЧ призвал к международному расследованию преступлений украинской армии

Полина Долганова
В мире
СПЧ призвал к международному расследованию преступлений украинской армии
Фото: gur.gov.ua

Совет по правам человека при президенте Российской Федерации призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений военных из состава Вооруженных сил Украины. Об этом стало известно в субботу, 19 ноября.

— Мы призываем создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне боевиков и добиться наказания виновных, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что призыв адресован Организации Объединенных Наций (ООН), а также азиатским и африканским правозащитным организациям, так как западная сторона может проигнорировать данное обращение.

18 ноября в Сети распространилось видео, запечатлевшее, как украинские военные расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов, которые лежат на земле.

Видеоролик прокомментировали в Министерстве обороны России. Там отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела российских военнослужащих.

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