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МЧС: В Красноярске горит торговый центр на площади 200 квадратных метров

Егор Провоторов
Происшествия
МЧС: В Красноярске горит торговый центр на площади 200 квадратных метров
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Красноярске загорелся торговый центр «Взлетка Plaza». По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. На месте работают экстренные службы, информации о пострадавших на данный момент не поступало.

В пресс-службе государственного управления МЧС России по Красноярскому краю также сообщили, что горит кровля и фасад здания торгового центра. В настоящий момент пожар локализован, сообщается на канале ведомства в Telegram.

Известно, что на месте в настоящий момент работают 18 единиц спасательной техники и порядка 60 человек личного состава МЧС.

Накануне в подмосковном Дмитрове загорелся торговый центр «Альбатрос». По информации подмосковного МЧС, возгорание произошло в понедельник, 28 ноября, в 16:26 на третьем этаже торгового центра на улице Профессиональной в доме № 5в. Горели внутренние помещения сауны. Через 15 минут была проведена полная эвакуация людей из горящего здания.

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