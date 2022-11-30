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WSJ: Европейские лидеры возмущены политикой Вашингтона

Егор Провоторов
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WSJ: Европейские лидеры возмущены политикой Вашингтона
Фото: Pexels

Европейские страны обвиняют США в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации, написали обозреватели американского издания The Wall Street Journal Ноэми Биссерб и Эндрю Рестучча.

Аналитики отметили, что трансатлантические связи начинают ослабевать, поскольку французский президент Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой Вашингтона, которая, по их словам, усугубляет экономические проблемы, вызванные конфликтом на Украине.

В материале говорится, что действия Соединенных Штатов не способствуют разрешению энергетического кризиса. Обозреватели заметили, что поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) осуществляется по завышенным ценам, что создает нагрузку на производственную базу Европы.

Все эти трудности, по мнению журналистов, могут посеять разногласия между Штатами и их союзниками, пишет РИА Новости.

В минувший понедельник, 28 ноября, высокопоставленный представитель Белого дома рассказал, что заявления о том, что Соединенные Штаты наживаются на поставках СПГ в страны Евросоюза, не соответствуют действительности.

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