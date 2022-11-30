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Режиссер Роднин призвал прекратить травлю Пугачевой и Галкина в России

Егор Провоторов
Общество
Режиссер Роднин призвал прекратить травлю Пугачевой и Галкина в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Известный российский режиссер Роман Родин призвал прекратить критику в адрес поп-исполнительницы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан на территории России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента).

Специалист заметил, что хорошо знает обоих знаменитостей, которые, по его словам, являются настоящими патриотами своей страны.

— И все инсинуации, которые вкруг них сейчас происходят, как сказал мой товарищ Филипп Киркоров, — просто гнусная ложь, — подчеркнул режиссер в интервью порталу StarHit.

Накануне появилась информация, что перебравшаяся в Израиль российская поп-исполнительница Алла Пугачева продолжает сжигать мосты с родной страной. Юристы знаменитости начали процедуру ликвидации последней российской компании, принадлежащей ей. Фирма носит название «АБП».

Накануне известный российский музыкант Юрий Лоза выразил уверенность в том, что популярность поп-певицы Аллы Пугачевой в России создана искусственно.

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