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Более 180 жилых помещений в общежитиях Москвы получат льготу по налогу на имущество

Александр Афонин
Город
Более 180 жилых помещений в общежитиях Москвы получат льготу по налогу на имущество
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Правительство Москвы приняло решение включить 186 жилых помещений, используемых вузами, в реестры общежитий 2021 и 2022 годов, что позволит им получить льготы по налогу на имущество организаций. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента по экономической политике и развитию города Мария Багреева в среду, 30 ноября.

— Льгота введена с 2022 года и предусматривает полное освобождение от налога на имущество организаций в отношении жилых помещений, которые расположены в общежитиях, введенных в эксплуатацию после 1 января 2020 года, переданы по договорам аренды вузам и используются для проживания обучающихся и работников учебных заведений, — сказала она.

Для получения льготы собственнику необходимо подать заявление в столичный департамент экономической политики и развития города. В случае одобрения объект включат в реестр общежитий. Подобная мера позволит снизить стоимость для проживания студентов, а также простимулировать строительство новых зданий.

Накануне Мария Багреева сообщила, что столичные власти утвердили перечень нежилых объектов, налог на имущество по которым в 2023 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости. По ее словам, в этот перечень включено около 37,3 тысячи объектов.

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