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В Москве утвердили перечень нежилых объектов, налог на которые будет взиматься по кадастру

Евгений Белоусов
Город
В Москве утвердили перечень нежилых объектов, налог на которые будет взиматься по кадастру
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Столичные власти утвердили перечень нежилых объектов, налог на имущество по которым в 2023 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщила министр правительства Москвы и руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, в этот перечень включено около 37,3 тысячи объектов совокупной площадью 94,7 миллиона квадратных метров. По сравнению с 2022 годом их число увеличилось на 0,8 процента.

Багреева отметила, что расширение перечня связано с плановой работой Госинспекции по недвижимости по выявлению зданий и помещений, фактически используемых для торгово-офисных целей. Также это связано с системной работой правительства города и Росреестра по уточнению сведений в ЕГРН о расположении сооружений на земельных участках торгово-офисного назначения.

— В Москве создана сбалансированная система льгот для торгово-офисных объектов, которые включены в перечень и относятся к социально значимым либо производственным сферам деятельности, так как такие объекты имеют более низкую доходность по сравнению с коммерческой недвижимостью, — добавила министр.

До этого сообщалось, что власти столицы выставили на продажу 30 помещений свободного назначения в жилых домах в центре города. Больше всего помещений предлагается в Басманном районе — восемь. В Замоскворецком и Пресненском районах представлено по четыре объекта.

Кроме того, стало известно, что участок бывшей промышленной зоны «Калибр» будет реорганизован в рамках проекта комплексного развития территорий. Сегодня на нем находятся гаражи, автосервисы, склады и другие неиспользуемые помещения.

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