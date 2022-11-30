Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 1–7 января

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной в праздничные дни — с 1 по 7 января. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в среду, 30 ноября.

— В новогодние праздники все уличные парковки, включая парковки с тарифами 380 и 450 рублей за час, будут бесплатными. Это не повлияет на загруженность улиц и парковок, потому что традиционно в это время на дороги выезжает меньше машин. Мы просим водителей особенно внимательно относиться к правилам дорожного движения в такие дни, — сказал заммэра.

Он отметил, что 8 января оплата парковки потребуется только на участках, где действуют тарифы 380 и 450 рублей за час.

На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что паркинги со шлагбаумами с 1 по 7 января будут работать в обычном режиме по стандартным тарифам.

До этого стало известно об увеличении заполняемости перестроенных уличных парковок в Москве. По словам Максима Ликсутова, спрос на парковки вырос благодаря их доступности и поминутной оплате.