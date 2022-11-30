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Модель Ирину Шейк обвинили в поддержке СВО за букву V на обложке журнала

Георгий Соланович
Общество
Модель Ирину Шейк обвинили в поддержке СВО за букву V на обложке журнала
Фото: Youtube / Vogue Russia

Модель Ирину Шейк обвинили в поддержке спецоперации ВС России на Украине из-за того, что она появилась на обложке журнала V Magazine.

Примечательно, что буква V всегда была в названии издания.

Шейк также подверглась критике за красные перчатки, которые для нее выбрали стилисты. Читатели модного журнала посчитали, что аксессуар символизирует кровь на руках модели.

До этого стало известно, что американские знаменитости посетили популярную вечеринку из серии Circoloco по случаю празднования Хеллоуина. Среди приглашенных звезд на мероприятии были голливудский актер Леонардо Ди Каприо и российская модель Ирина Шейк. Они прибыли на мероприятие вместе на микроавтобусе.

По информации местной прессы, в автомобиле также присутствовали модели Джиджи и Белла Хадид, а также продавец картин Хелли Нахмад. Оскароносный актер большую часть вечера ходил в «страшной» маске, которую снимал только для того, чтобы выпить.

Несмотря на то что Ди Каприо приехал с российской моделью, больше внимания он уделял Джиджи Хадид.

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