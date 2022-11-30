Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Свыше 200 москвичей переселят в новостройку по реновации в Дмитровском районе

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Свыше 200 москвичей переселят в новостройку по реновации в Дмитровском районе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 127 Карта всех событий

В Дмитровском районе столицы началось переселение жителей двух пятиэтажек в четвертую новостройку по программе реновации. В общей сложности будут переселены 216 горожан. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— С 30 ноября к переезду по программе реновации приступят жители двух пятиэтажек на Долгопрудной улице (дом 6, корпус 1) и Дмитровском шоссе (дом 143, корпус 1). Им предложены квартиры в современной новостройке на Дмитровском шоссе (дом 127, корпус 1), — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь добавил, что горожанам предоставили равнозначные квартиры. По его словам, они уже могут начать осмотр квартир и оформление необходимых для переезда документов. В общей сложности, уточнил Левкин, в Дмитровском районе два жилых здания уже полностью расселены, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в первый дом, возведенный в рамках реализации программы реновации в Таганском районе, переедет 265 семей из пяти старых зданий. При этом глава города отметил сложность реализации программы реновации в этом районе из-за долгого поиска площадок для строительства.

Недвижимость Жилье Москва Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте