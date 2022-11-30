Свыше 200 москвичей переселят в новостройку по реновации в Дмитровском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 127 Карта всех событий

В Дмитровском районе столицы началось переселение жителей двух пятиэтажек в четвертую новостройку по программе реновации. В общей сложности будут переселены 216 горожан. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— С 30 ноября к переезду по программе реновации приступят жители двух пятиэтажек на Долгопрудной улице (дом 6, корпус 1) и Дмитровском шоссе (дом 143, корпус 1). Им предложены квартиры в современной новостройке на Дмитровском шоссе (дом 127, корпус 1), — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь добавил, что горожанам предоставили равнозначные квартиры. По его словам, они уже могут начать осмотр квартир и оформление необходимых для переезда документов. В общей сложности, уточнил Левкин, в Дмитровском районе два жилых здания уже полностью расселены, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в первый дом, возведенный в рамках реализации программы реновации в Таганском районе, переедет 265 семей из пяти старых зданий. При этом глава города отметил сложность реализации программы реновации в этом районе из-за долгого поиска площадок для строительства.