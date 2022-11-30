Виджет «Мои книги» появился в личном кабинете на mos.ru

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В личном кабинете на портале mos.ru появился виджет для книголюбов «Мои книги». Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Возможность настроить личный кабинет под индивидуальные потребности пользователей повышает удобство получения услуг и сервисов на портале mos.ru. Новый виджет полезен тем, кто бронирует книги в городских читальнях с помощью сервиса «Библиотеки Москвы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что изначально виджет «Мои книги» находится в выключенном положении, для его включения в настройках рабочего стола потребуется выбрать услугу «Библиотеки Москвы». Чтобы виджет появился на рабочем столе личного кабинета, пользователю необходимо перейти в раздел «Настроить», расположенный в правой части экрана. На главном экране виджета можно увидеть количество книг, которые находятся у пользователя на руках, а также информацию о пропущенном сроке возврата изданий.

Более подробную информацию о нововведении можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно о скором начале 11-го этапа проекта «Списанные книги», участие в котором примут 158 библиотек и их филиалов. Мероприятие начнется в столице 6 декабря.