Синоптик пообещал москвичам пушкинские мороз и солнце 30 ноября

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Погода в Москве в среду, 30 октября, ожидается без осадков, облаков будет немного, а средние температурные показатели окажутся ниже климатической нормы на 6–7 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра «Фобос» Михаил Леус.

— Как написал в свое время Александр Сергеевич: «Мороз и солнце...» — именно такая погода и ждет сегодня жителей столичного региона. Температура воздуха минус 7–9 градусов, по области — минус 6–11 градусов. Ветер юго-восточный 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы, — написал Леус в Telegram-канале.

По его словам, солнечная активность в среду ожидается умеренная. В четверг, добавил синоптик, облаков станет больше, однако «по-прежнему без осадков и также морозно».

Леус в беседе с «Вечерней Москвой» также предупредил о высоком атмосферном давлении в Москве. До конца недели, уточнил специалист, показатели атмосферного давления сохранятся в пределах 766–769 миллиметров ртутного столба.