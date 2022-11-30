Синоптик Леус предупредил о высоком атмосферном давлении в Москве до конца недели

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице на этой неделе ожидается очень высокое атмосферное давление. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Всю неделю в Москве будет очень высокое атмосферное давление, оно почти на 20 единиц выше нормы. На данный момент оно превысило отметку 767 миллиметров ртутного столба, — отметил он.

До конца недели, уточнил специалист, показатели атмосферного давления сохранятся в пределах 766–769 миллиметров ртутного столба. Леус посоветовал метеозависимым людям следить за своим состоянием при таких погодных условиях.

Помимо этого, Леус предупредил о сильных морозах в столице. С полным прогнозом погоды на эту неделю можно ознакомиться в материале «Вечерней Москвы».

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также рассказал «Вечерней Москве» о январских морозах на этой неделе. Столбики термометров могут опуститься до 10 градусов мороза, сообщил специалист. При этом, по словам Шувалова, осадков в городе не ожидается.

Прогнозирование погоды является физико-математической задачей, которую за несколько десятков минут решает суперкомпьютер. Откуда берутся ошибочные прогнозы — в материале «ВМ».