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Ефимов: Развитие участка бывшей промзоны «Грайвороново» даст городу три тысячи рабочих мест

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Развитие участка бывшей промзоны «Грайвороново» даст городу три тысячи рабочих мест
Фото: Пресс-служба

Участок бывшей промзоны «Грайвороново» на юго-востоке Москвы будет реорганизован по программе комплексного развития территорий. Развитие этого участка создаст около трех тысяч рабочих мест. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В рамках комплексного развития территории на месте складов, автостоянок и автосервисов появится новый квартал с современным жильем, объектами образования, офисами, логистическим центром, предприятиями сферы торговли и услуг, — рассказал он.

По словам заместителя московского мэра, объем инвестиций в проект оценивается примерно в 38 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для столицы составит более 1,1 миллиарда рублей.

Министр правительства Москвы и руководитель городского департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на территории планируется возвести около 240 тысяч квадратных метров современного жилья. Еще более 205 тысяч квадратных метров займет общественно-деловая, промышленная и социальная застройки.

Кроме того, по словам Гамана, на этой территории будут построены школа и детский сад.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что Москва заключила договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Теплый Стан» с инвестором, определенным на аукционе.

Строительство Максим Гаман Владимир Ефимов Москва Промышленность
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