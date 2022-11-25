Ефимов: Москва подписала договор о развитии участка бывшей промзоны «Теплый Стан»

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Москва заключила договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Теплый Стан» с инвестором, определенным на аукционе. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В аукционе на право преобразования части бывшей промзоны «Теплый Стан» площадью 17 гектаров победила компания из Архангельска «Специализированный застройщик «Севтехнадзор», входящая в группу компаний «Аквилон», и Москва заключила с ней соответствующий договор, — заявил он.

По словам заместителя московского мэра, вложения инвестора в проект оцениваются в 17 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города — более чем в 1,5 миллиарда рублей. В результате в столице появится свыше 4,4 тысячи новых рабочих мест.

Министр правительства Москвы, руководитель городского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что договор заключен на 10 лет. За это время инвестор должен возвести на участке научно-производственные объекты общей площадью около 60 тысяч квадратных метров.

Как отметил директор «Аквилона» Дмитрий Рогатых, общий объем коммерческой недвижимости в портфеле группы составляет 500 тысяч квадратных метров. Этот опыт поможет реализовать первый для компании столичный проект комплексного развития территорий с высокой коммерческой составляющей.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что участок бывшей промышленной зоны «Калибр» будет реорганизован в рамках проекта о комплексном развитии территорий. Сегодня на нем находятся гаражи, автосервисы, склады и другие неиспользуемые помещения.

Также Ефимов заявил, что территория в Беговом районе Москвы будет реорганизована по программе комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Там городское руководство планирует возвести общественно-деловую недвижимость.