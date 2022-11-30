Москва выставила на торги два многоуровневых наземных паркинга

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Россия, Москва, Восточный административный округ, район Восточный, Западная улица, 7Д Карта всех событий

Москва выставила на торги две наземные стоянки, расположенные на западе и востоке города. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— В районах Восточный и Тропарево-Никулино на открытые аукционы выставлены два многоуровневых наземных паркинга площадью почти восемь и 14 тысяч квадратных метров. Они будут реализованы вместе с земельными участками площадью 38 и 75 соток, — рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Глава столичного департамента добавил, что предложенные территории можно использовать под стоянки, а также приспособить часть зданий под шиномонтаж, автосервис и магазины сопутствующей торговли. Парковки, по словам Щербакова, расположены недалеко от крупных автомагистралей рядом с жилыми кварталами, торговыми, спортивными и промышленными объектами.

Первый лот находится на улице Западной, дом 7д, его площадь составляет 7,9 тысячи квадратных метров. Пятиэтажный паркинг не имеет разделения на машино-места, это даст возможность будущему владельцу самостоятельно установить площадь и количество парковочных слотов, нанести соответствующую разметку. Второй лот расположен по адресу Никулинская улица, дом 11, корпус 4. Шестиэтажный паркинг площадью 13,9 тысячи «квадратов» рассчитан на 845 машино-мест. Площадь одного парковочного места варьируется от 12,1 до 22,8 квадратного метра, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно об открытии 275 новых парковочных мест рядом со станцией метро «Некрасовка». Так, 181 место расположилось на дублерах проспекта Защитников Москвы, еще 44 находятся на улице Недорубова.