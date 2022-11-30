Тренинги для предпринимателей подготовили в центре «Моя работа»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичный центр занятости подготовил девять тренингов и вебинаров для начинающих предпринимателей, которые пройдут с 5 по 22 декабря. Об этом сообщила заместитель директора центра занятости «Моя работа» Анна Петухова в среду, 30 ноября.

— Чтобы выиграть в жесточайшей конкуренции, самозанятым и бизнесменам необходимо постоянно осваивать новые инструменты и технологии. Центр «Моя работа» составляет программу тренингов и вебинаров для начинающих предпринимателей с учетом трендов рынка труда, — рассказала она.

5 декабря в 11:00 пройдет онлайн-занятие «Франчайзинг — собственный бизнес по рецепту», где участникам расскажут о критериях выбора франшизы. На следующий день в это же время начнется вебинар «Как начать участвовать в закупках», на котором москвичи узнают, как самозанятым, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам начать работать с закупками, чем полезна аналитика и как новичкам избежать распространенных ошибок, пишет официальный сайт мэра Москвы.

С начала 2019 года специалисты столичной службы занятости помогли найти работу около 35 тысячам женщин с детьми дошкольного возраста. Из этого числа более семи тысяч москвичек были трудоустроены в этом году. Чаще всего они устраиваются продавцами, администраторами, воспитателями, поварами и банковскими служащими.