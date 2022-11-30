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«Час икс»: астролог рассказала, кому повезет в карьере в декабре

Араз Салехов
Общество
«Час икс»: астролог рассказала, кому повезет в карьере в декабре
Фото: shutterstock

В этом декабре Овны, Близнецы, Девы и Рыбы могут ожидать продуктивной деятельности в сфере карьеры. Об этом рассказала астролог Ольга Мазур.

— Для Близнецов наступает час икс: они смогут ярко продемонстрировать свои профессиональные способности. При этом главное — не спешить, не торопить события, иначе этим можно все испортить, — отметила она.

У Овнов, по ее прогнозу, в декабре могут решиться вопросы повышения по службе. Существует большая вероятность, что их труд будет отмечен руководством и достойно вознагражден.

Первый месяц зимы, считает Мазур, может стать поворотным в плане карьеры для Дев. По ее мнению, надо только убрать излишнюю скромность и разрешить себе гордиться достигнутыми результатами. Также у Рыб в декабре могут произойти кардинальные изменения статуса в карьере, велика вероятность повышения в должности, сообщает сайт «Москва 24».

До этого ясновидящая и биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова рассказала «Вечерней Москве», что важно сделать в зеркальную дату 11.11.2022, а от чего лучше отказаться совсем.

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