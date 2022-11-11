«Вернется вдвойне»: что можно и чего нельзя делать в зеркальную дату 11.11.2022

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Ясновидящая и биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова рассказала «Вечерней Москве», что важно сделать в зеркальную дату 11.11.2022, а от чего лучше отказаться совсем.

— Важная дата принесет вам большой успех, если придерживаться следующих рекомендаций: доверьтесь собственной интуиции, ведь в период зеркальной даты внутренний голос вас не подведет, займитесь решением финансовых вопросов, большинство из которых принесет продолжительный успех в ближайшем будущем, — пояснила Гасанова.

Также в этот день рекомендуется стараться излучать позитивную энергию в общении с окружающими, чтобы не «засорять» ауру негативом и уделять больше внимания своей семье и близким. При этом в зеркальную дату лучше избегать конфликтов с окружающими людьми и не принимать судьбоносных решений.

Этот день может ввести в заблуждение, предупредила Гасанова, поэтому не нужно проявлять зависть в зеркальную дату. В противном случае отрицательная энергия вернется вдвойне. За помощью магов тоже не стоит обращаться, заключила ясновидящая.

Также Гасанова предсказала, что принесет с собой зеркальная дата 11.11.2022. По ее словам, двойная единица имеет большое значение в нумерологии. Ее неслучайно называют одной из самых мистических цифр.

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