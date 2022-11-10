Самая мистическая: что принесет с собой зеркальная дата 11.11.2022

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В ноябре нас ждет зеркальная дата, которая приходится на 11.11.2022 года. Двойная единица имеет большое значение в нумерологии. Ее неслучайно называют одной из самых мистических цифр. О том, что принесет зеркальная дата и чего стоит избегать в указанный день, «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая и биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

Двойная единица, или «11», несет с собой особую магию. Она усиливает все качества, присущие данной цифре в два раза. «Одиннадцать» в нумерологии является особенным числом, поскольку отвечает за мощную интуицию и творческое начало. Пара единиц служит порталом, открывающим мистический период ноября. Кроме того, указанное число является источником удивительной интуиции и небывалого вдохновения.

Что принесет

Если сделать расклад дня и месяца, то получим следующее число: 1 + 1 + 1 + 1 = 4. В нумерологии цифра «четыре» отвечает за материальные ценности и все, что приобретается с помощью труда и усилий.

Взаимодействуя друг с другом, единицы и четверка могут вступить в соперничество, что повлияет на наше поведение в период зеркальной даты. Большинство людей ощутят, что не могут сделать выбор, за что отвечает двойственная «единица». Именно поэтому в указанное время лучше отказаться от принятия судьбоносных решений и подождать более подходящего дня.

Зеркальная дата наделит большинство из нас удивительной интуицией и неожиданными творческими идеями. Данный период времени окажется идеальным для людей, задействованных в креативной работе. Вас посетят муза и вдохновение, и их непременно стоит использовать во благо.

11.11.2022 благоволит для решения материальных вопросов. Указанный день окажется успешным для проведения финансовых операций и вложений. За успех задуманного предприятия отвечает четверка в общей зеркальной дате. Большинство решений, связанных с материальными благами, окажутся удачными.

Чего не стоит делать в зеркальную дату

В период зеркальной даты вам стоит отказаться от некоторых действий, которые могут навредить делам. Итак, 11.11.2022 года избегайте следующего:

не конфликтуйте с окружающими людьми;

не принимайте судьбоносных решений, поскольку зеркальная дата, в состав которой входят единицы, может ввести в заблуждение;

не завидуйте, чтобы зеркальная дата не вернула отрицательную энергию вдвойне;

не обращайтесь за помощью к магам, даже если давно знаете своего специалиста.

Соблюдайте указанные рекомендации, и зеркальная дата станет вашим верным помощником.

Что нужно делать в этот день

Важная дата принесет вам большой успех, если придерживаться следующих рекомендаций:

доверьтесь собственной интуиции, ведь в период зеркальной даты внутренний голос вас не подведет;

займитесь решением финансовых вопросов, большинство из которых принесет продолжительный успех в ближайшем будущем;

излучайте позитивную энергетику в общении с окружающими, чтобы «не засорять» ауру негативом;

уделите внимание семье и близким.

Если будете следовать полезным советам, сможете получить от зеркальной даты максимум пользы.

Полезные ритуалы и заговоры

Во время зеркальной даты вам стоит выполнить несколько простых ритуалов, которые принесут в жизнь финансы и удачу. Не волнуйтесь, поскольку действия, описанные ниже, не являются черной магией.

На деньги

Самым мощным периодом 11.11.2022 станет время 11:11. В указанный момент достаньте крупные купюры и положите их на стол, сказав: «Деньги к деньгам прибавляются и умножаются, а мои проблемы прекращаются». Положите купюры в кошелек в качестве счастливого талисмана.

На удачу

11.11.2022 дождитесь, пока на часах наступит 11:11. Произнесите вслух: «Все, что задумано, осуществится, а моя жизнь наполнится удачей». Желательно, чтобы в указанный момент вы находились в одиночестве.

На желание

Зеркальная дата идеальна для того, чтобы загадать желание, которое исполнится. Напишите свое заветную мечту на листке бумаги, а затем продублируйте его еще десять раз. Сложите листочки и проговорите: «Желание сбудется, мечта осуществится». Теперь спрячьте листки в укромный уголок, пока желание не реализуется.