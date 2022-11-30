Свыше 400 москвичей переселят в новостройки по реновации в районе Текстильщики

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Чистова, 3Ас1 Карта всех событий

Свыше 400 жителей двух старых домов в районе Текстильщики переедут в новостройки в рамках программы реновации. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Для переезжающих поблизости готов новый современный дом по адресу улица Чистова, дом 3а. На первом этаже новостройки в среду заработает центр информирования по переселению жителей, где граждане бесплатно получат необходимые консультации специалистов по принципу одного окна, — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Глава столичного департамента уточнил, что там же горожане смогут заказать услуги грузчиков и бесплатный автотранспорт для перевозки мебели, бытовой техники, вещей после подписания договора на новую квартиру. Как уточняется, квартиры можно выбрать в трех новостройках на улицах Чистова и Артюхиной, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что более 200 москвичей переселят в новостройку по реновации в Дмитровском районе. Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин рассказал, что в общей сложности в Дмитровском районе два жилых здания уже полностью расселены.