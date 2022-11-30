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Сотрудница столичного супермаркета украла из кассы почти два миллиона рублей

Степан Жирнов
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Сотрудница столичного супермаркета украла из кассы почти два миллиона рублей
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Сотрудница одного из сетевых супермаркетов в Москве два месяца воровала деньги из касс. Общий ущерб достиг почти двух миллионов рублей. Об этом стало известно в среду, 30 ноября.

Женщина работала в магазине в Ново-Переделкине с 2018 года. За это время она дослужилась от кассира до руководящей должности. Зная как все устроенно, в сентябре 2022 года девушка решилась на преступление.

Злоумышленница составила заявку и провела фиктивную инкассацию вне графика. В первый раз ее добычей стали 400 тысяч рублей. Далее она делала так еще несколько раз, но в ноябре в компании заметили, что инкассация проходит, а деньги из магазина не поступают. Преступницу выявили и задержали.

В результате своих преступных действий сотрудница вынесла с рабочего места 1 миллион 903 тысячи рублей.

По данному факту проводится проверка, сообщил Telegram-канал Mash.

Другой случай кражи с рабочего места произошел в частном доме в Подмосковье. Нанятый сторожить имущество охранник украл у хозяина три миллиона рублей.

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