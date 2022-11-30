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Приметы и советы

В Москве демонтировали незаконные ограждения длиной с Бульварное кольцо

Лейла Алиева
Город
В Москве демонтировали незаконные ограждения длиной с Бульварное кольцо
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

С начала этого года в столице демонтировали свыше пятисот незаконных ограждений общей площадью более девяти километров. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Иван Бобров в среду, 30 ноября.

— Установка заборов, оград, шлагбаумов регламентируется законом так же, как возведение объектов недвижимости. Если правоустанавливающие документы отсутствуют, самовольное ограждение участка становится земельно-имущественным нарушением. Всего с января по октябрь 2022 года в столице было ликвидировано 510 незаконных ограждений, а их длина составила 9,5 километра, что сопоставимо с протяженностью Бульварного кольца, — рассказал Бобров.

Больше всего незаконных ограждений было обнаружено и ликвидировано на юго-востоке города, их оказалось 77. На севере и востоке, а также в центре столицы демонтировали по 66 ограждений. Чаще всего жалобы на незаконные сооружения поступают от жителей соседних домов, а также от собственников нежилых помещений, проезд к которым ограничен шлагбаумом.

демонтаж Москва
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