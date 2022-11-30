Статуэтку «Киргиз с арканом» украли из столичного Гостиного Двора

Фото: antikvar.su

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Из Гостиного Двора пропала бронзовая статуэтка «Киргиз с арканом». Об этом стало известно в среду, 30 ноября.

По предварительной информации, исчезла только одна из 13 статуэток, которые являются частью крупной композиции «Российский антикварный салон», составленной из множества предметов старины.

Все обстоятельства пропажи бронзового всадника выясняют правоохранительные органы, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Еще одно похищение произведения искусства произошло в столичной Третьяковской галерее. В середине сентября с выставки «Российская премия искусств» пропала картина молодой московской художницы.