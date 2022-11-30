Группа «Земляне» даст благотворительный концерт в Москве

Фото: Пресс-служба РМГ

Группа «Земляне» даст в Москве рождественский концерт, вырученные средства от которого направят на помощь прифронтовым территориям. Шоу пройдет 11 декабря в «ВТБ Арене», сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Кроме знаменитой группы на сцене в этот вечер выступят и другие популярные российские исполнители, в том числе Дима Билан, Елена Север, Владимир Пресняков, Anna Asti, Сергей Лазарев, Люся Чеботина, Дмитрий Маликов, Мот и другие.

Средства, вырученные от продажи билетов, группа «Земляне» направит в адрес особо нуждающихся в помощи жителей присоединенных и прифронтовых территорий, а также в адрес госпиталей прифронтовых городов. Особую помощь получат вынужденные переселенцы из Харьковской области.