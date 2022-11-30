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Ефимов: Более 30 тысяч семей получили новые квартиры в Москве по программе реновации

Евгений Жуков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Ефимов: Более 30 тысяч семей получили новые квартиры в Москве по программе реновации
Фото: Пресс-служба

С момента старта программы реновации в Москве жилье в новых многоэтажных домах получили более 30 тысяч семей. Об этом в среду, 30 ноября, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, московское руководство заключило 30-тысячный договор на предоставление квартиры по программе реновации с семьей из Таганского района. Люди переехали из старого пятиэтажного дома в новостройку, расположенную на улице Мельникова.

Всего с начала текущего года 13,6 тысячи семей в Москве получили новое жилье по программе реновации, что на 85 процентов больше, чем за весь предыдущий год.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что за время действия программы реновации в столице стартовало переселение порядка 36,5 тысячи семей из 568 старых домов. Людям были предложены квартиры в 201 новостройке во всех столичных округах.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что компании — резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» создали свыше 1,4 тысячи новых рабочих мест в период с января по сентябрь текущего года.

Владимир Ефимов Москва Реновация
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