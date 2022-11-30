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Врач Дубинин отмтеил необходимость наращивания темпов вакцинации от гриппа

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Дубинин отмтеил необходимость наращивания темпов вакцинации от гриппа
Фото: Вечерняя Москва

Врач-дезинфектолог, эпидемиолог Николай Дубинин рассказал, что необходимо наращивать темпы вакцинации от гриппа.

— Насколько мы знаем по опыту коронавируса, уровень, который необходим для сдерживания эпидемии — 60–70 процентов. Для гриппа, думаю, необходимо примерно столько же, чтобы не допустить эпидемии. Поэтому темпы вакцинации необходимо наращивать, — пояснил эксперт в комментарии «Невским новостям».

Медик отметил, что во время пандемии коронавируса произошла популяризация вакцинации, но сейчас люди расслабились и не спешат делать прививки.

По мнению Николая Дубинина, чтобы увеличить темпы вакцинации, нужно прибегнуть к тем же методам пропаганды, которые использовали во время коронавирусной пандемии.

Ранее сообщалось, что в Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа, а число привившихся превысило 4 миллиона человек, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владимира Болибока, чем опасен свиной грипп, как предотвратить заражение и может ли начаться пандемия свиного гриппа.

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