Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Я не Пушкин»: Гузеева решила перестать материться

Лейла Алиева
Общество
«Я не Пушкин»: Гузеева решила перестать материться
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева заявила, что до Нового года она не будет сквернословить. Об этом она написала на своей личной странице в социальных сетях.

— Что-то мне надоело материться. Курить бросила, и я молодец. Даю себе обет: до Нового года сама себя штрафую за любое грязное (слово — прим. «ВМ»). Ничего не хочу слушать про великий и могучий, про Пушкина и других гениев, что изъяснялись на этом самом. Я не Пушкин, — написала она.

Вместе с публикацией Гузеева опубликовала архивный снимок, где она выглядит значительно моложе и широко улыбается.

Также артистка рассказала, что давно ведет борьбу с лишним весом, поэтому для достижения эффективного результата решила сесть на жесткую диету. По словам звезды она соблюдает сбалансированный режим питания и процедуры, которые назначаются специалистами «после диагностики». Кроме того, актриса попросила своего лечащего врача быть с ней построже.

Результатами своего похудения недавно похвасталась российская модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова.

Знаменитости Лариса Гузеева
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте