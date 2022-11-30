«Я не Пушкин»: Гузеева решила перестать материться

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева заявила, что до Нового года она не будет сквернословить. Об этом она написала на своей личной странице в социальных сетях.

— Что-то мне надоело материться. Курить бросила, и я молодец. Даю себе обет: до Нового года сама себя штрафую за любое грязное (слово — прим. «ВМ»). Ничего не хочу слушать про великий и могучий, про Пушкина и других гениев, что изъяснялись на этом самом. Я не Пушкин, — написала она.

Вместе с публикацией Гузеева опубликовала архивный снимок, где она выглядит значительно моложе и широко улыбается.

Также артистка рассказала, что давно ведет борьбу с лишним весом, поэтому для достижения эффективного результата решила сесть на жесткую диету. По словам звезды она соблюдает сбалансированный режим питания и процедуры, которые назначаются специалистами «после диагностики». Кроме того, актриса попросила своего лечащего врача быть с ней построже.

Результатами своего похудения недавно похвасталась российская модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова.