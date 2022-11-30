В РЖД назвали нецелесообразным возвращение «Сапсана» на рейс Нижний Новгород — Москва

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Возвращать скоростные поезда «Сапсан» на рейс Нижний Новгород — Москва нецелесообразно. Об этом заявил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов в среду, 30 ноября.

До этого сообщалось, что в связи с реконструкцией столичного Курского вокзала с 1 июня между Москвой и Нижним Новгородом будут временно курсировать «Ласточки», а не «Сапсаны».

— Я думаю, что все-таки мы остановимся на схеме — отдельные поезда до Нижнего (Новгорода — прим. «ВМ») из Москвы. Курский вокзал, он практически будет использоваться больше под диаметральное движение, двух диаметров, и заводить туда скоростной поезд — это просто лишнее время убивать и не получать того эффекта, который необходим, — сказал Пегов.

Он также отметил, что прямых пассажиров из Нижнего Новгорода в Москву было всего около 20 процентов. В этом ключе замгендиректора РЖД выразил уверенность в том, что более целесообразно использовать «Сапсаны» на линии Санкт-Петербург — Москва, передает ТАСС.

Недавно стало известно, на сколько вырастут тарифы на железнодорожные перевозки в 2023 году.