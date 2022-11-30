Ракова обсудила с будущими выпускниками школ новый подход к подготовке к ЕГЭ

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 30 ноября, встретилась со столичными школьниками и обсудила новый подход к подготовке к ЕГЭ.

— Понятно, как много сил ребята вкладывают в процесс обучения, потому что до экзаменов осталось всего полгода. Вместе со школами, директорами, самими учащимися и их родителями подумали, как изменить подход к обучению, чтобы оно не создавало лишних препятствий и школьники могли основательно готовиться к экзаменам, — отметила она.

По словам Раковой, для этого выпускники пройдут всю школьную программу до конца Нового года, а с февраля будут учиться согласно гибкому расписанию. Сами же школьники призвали чаще проводить такие встречи. Заммэра поддержала эту идею и предложила собраться с ребятами уже после экзаменов, чтобы обсудить эффективность принятых мер, пишет агентство городских новостей «Москва».

Вместе с одиннадцатиклассниками пробный ЕГЭ написали недавно и их родители. Экзамен прошел в формате общегородской контрольной работы 26 ноября в Центре независимой диагностики Московского центра качества образования.