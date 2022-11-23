Московские родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Родители столичных 11-классников смогут написать пробный ЕГЭ — общегородскую контрольную работу в формате итогового экзамена — 26 ноября в Центре независимой диагностики Московского центра качества образования. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки в среду, 23 ноября.

Родители, как подчеркнули в пресс-службе, смогут пройти все этапы процедуры, которая ждет их детей на реальных экзаменах. Для участия в пробном ЕГЭ необходима предварительная регистрация.

— Родители, написав пробный ЕГЭ, узнают, что ждет ребят на реальном экзамене, и смогут лучше поддержать своих детей в период подготовки и в день сдачи, — отметила заместитель главы Департамента образования Москвы Наталия Киселева.

Столичные школьники также будут сдавать пробный ЕГЭ 26 ноября. По словам Киселевой, результаты работ будут учтены при формировании групп, в которых дети будут готовиться к единому экзамену во втором учебном полугодии.

В середине октября глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России не планируется введение третьего предмета для обязательной сдачи в рамках ЕГЭ наряду с математикой и русским языком. По его словам, эту позицию разделяет также Министерство просвещения России.