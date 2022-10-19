Рособрнадзор сообщил, что третий обязательный ЕГЭ вводить не планируется

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Вводить третий предмет для обязательной сдачи на ЕГЭ наряду с математикой и русским языком нет необходимости. Об этом в среду, 19 октября, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

— Мы не планируем и нет у нас обсуждения <...>, чтобы вводить какой-то третий обязательный экзамен. И не видим в этом необходимости, — заявил он в ходе всероссийской встречи с родителями школьников.

По словам руководителя ведомства, эту позицию разделяет также Министерство просвещения России, передает ТАСС.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее оплачивать образовательные услуги от индивидуальных предпринимателей средствами из материнского капитала. В документе отмечается, что, например, родители могут оплатить труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы. При этом у индивидуального предпринимателя, оказывающего такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность. Для этого родители должны предоставить в Пенсионный фонд заявление и заключенный с ИП договор с расчетом стоимости.