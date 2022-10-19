Материнский капитал разрешили направлять на оплату услуг репетиторов

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Средствами из материнского капитала теперь можно оплачивать образовательные услуги от индивидуальных предпринимателей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, 19 октября.

— Так, например, родители могут оплатить труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы. При этом у индивидуального предпринимателя, оказывающего такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность, — отмечается в документе.

Для этого родители должны предоставить в Пенсионный фонд заявление и заключенный с ИП договор с расчетом стоимости.

С августа 2022 года расширился список способов использования материнского капитала: теперь его можно направить на оплату образования ребенка в частных заведениях и организациях. Эксперты Роскачества объяснили, как это можно сделать.

Также Мишустин предложил с 1 января ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. По его словам, такое пособие объединит в себе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребенка и по достижении им трех лет.