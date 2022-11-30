Уролог Кузнецов рассказал, какие повседневные привычки вредят почкам

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Врач-уролог Сергей Кузнецов рассказал, какие привычки негативно сказываются на здоровье почек.

Одна из вредных привычек человека — долго терпеть и не идти в туалет при позывах к мочеиспусканию.

— При переполненном мочевом пузыре увеличивается риск развития рефлюкса — заброса мочи из мочевого пузыря в верхние мочевые пути, — пояснил эксперт в комментарии aif.ru.

Вредит почкам и самолечение, когда человек выбирает препараты без консультации с врачом, например обезболивающие.

Врач добавил, что сидячая работа в течение длительных периодов времени может стать причиной развития недуга почек. Также вред этому органу наносит курение и избыточное употребление сахара.

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