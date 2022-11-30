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Приметы и советы

Уролог Кузнецов рассказал, какие повседневные привычки вредят почкам

Ирина Игнатенко
Общество
Уролог Кузнецов рассказал, какие повседневные привычки вредят почкам
Фото: depositphotos

Врач-уролог Сергей Кузнецов рассказал, какие привычки негативно сказываются на здоровье почек.

Одна из вредных привычек человека — долго терпеть и не идти в туалет при позывах к мочеиспусканию.

— При переполненном мочевом пузыре увеличивается риск развития рефлюкса — заброса мочи из мочевого пузыря в верхние мочевые пути, — пояснил эксперт в комментарии aif.ru.

Вредит почкам и самолечение, когда человек выбирает препараты без консультации с врачом, например обезболивающие.

Врач добавил, что сидячая работа в течение длительных периодов времени может стать причиной развития недуга почек. Также вред этому органу наносит курение и избыточное употребление сахара.

Ранее уролог Александр Лубенников предупредил об опасности употребления большого количества воды за короткий промежуток времени. Это чревато повышением артериального давления, возникновением боли в сердце и развитием отека мозга, передает ФАН.

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