Минкультуры РФ перечислило 17 приоритетных тем для кинопроизводства в 2023 году

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Названы 17 приоритетных тем для фильмов, собирающихся претендовать на государственную поддержку в следующем году. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

— В современных реалиях мы считаем необходимым сделать акцент также на противодействии попыткам фальсификации истории и современным проявлениям идеологии нацизма, говорить о героизме и самоотверженности российских воинов в ходе спецоперации, работе фронтовых бригад и волонтеров, — рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

В перечень приоритетных тем вошли: «Культура России», «Десятилетие детства», «Историческое кино», «Герои среди нас», «Нео-колониальная политика стран англо-саксонского мира». С полным списком можно ознакомиться на сайте ведомства.

В четверг, 24 ноября, Минкультуры отказало предоставлять прокатное удостоверение кинокомпании «ЛУНАПАРК» для трансляции сериала «Монастырь» из-за оскорбления чувств верующих.