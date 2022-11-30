ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование в АТР

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии (НОАК) Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщили в Минобороны РФ в среду, 30 ноября.

— Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6К ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Продолжительность полета российских стратегических ракетоносцев составила около восьми часов. Самолеты Су-30СМ и Су-35С ВКС России обеспечили истребительное сопровождение авиагруппы, — говорится в сообщении МО.

В министерстве отметили, что в ходе патрулирования китайские самолеты впервые приземлились на российском аэродроме, а самолеты РФ впервые сели в КНР.

На отдельных этапах маршрута российские и китайские самолеты сопровождали истребители иностранных государств, подчеркнули в министерстве. Воздушные суда РФ и КНР во время выполнения задач действовали строго в соответствии с положениями международного права и не нарушали воздушное пространство других стран.

До этого агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи сообщило, что военные самолеты России и Китая вошли в так называемую опознавательную зону ПВО республики без предварительного уведомления Сеула.