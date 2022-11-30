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Путин назвал выступающих за отмену русской культуры «не очень умными»

Лейла Алиева
Общество
Путин назвал выступающих за отмену русской культуры «не очень умными»
Фото: Администрация президента РФ

Отменяющие российскую культуру люди «не очень умные». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 30 ноября, в ответ на слова директора театра из Читы о театральных постановках по зарубежным классикам.

— Нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших образцов других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те гуманистические начала, которые заложены в этих предвидениях. Мы — умные, а те, кто отменяет нашу культуру — не очень, — приводит слова российского лидера РИА Новости.

Видео: t.me/zvezdanews

В начале ноября генеральный консул Украины Андрей Картыш призвал отменить известную русскую оперу «Борис Годунов» и в целом пересмотреть театральную программу нового сезона. Свое предложение он объяснил тем, что показ произведения будет расцениваться, как пропаганда, которая «подпитывает действующий в России режим и его амбиции».

В свою очередь музыкальный директор миланского театра Ла Скала Риккардо Шайи отметил, что отмена оперы Модеста Мусоргского станет наложением наказания на культуру. По его словам, искусство не должно расплачиваться за хаос, происходящий с 24 февраля.

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