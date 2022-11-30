Власти: Диверсифицированная экономика Москвы позволяет справиться с санкционным давлением

Мария Багреева на ежегодном форуме бизнес-омбудсмена Москвы / Фото: Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Экономика столицы успешно справляется с санкционным давлением благодаря своей устойчивой диверсифицированной структуре, а также своевременным и актуальным мерам государственной поддержки. Об этом в среду, 30 ноября, сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

— Благодаря диверсифицированной экономике города и комплексу мер поддержки индекс производства в обрабатывающих отраслях за девять месяцев этого года вырос на 9,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. На протяжении всего года сохраняется положительная динамика сферы торговли и услуг, зарегистрированная безработица находится на рекордно низком уровне 0,42 процента, — отметила она.

На сегодняшний день, по словам Багреевой, большинство организаций в городе адаптировались к тем изменениям, которые произошли в экономике. Кроме того, она уточнила, что планом по повышению устойчивости экономики столицы в условиях санкций предусмотрены меры поддержки на общую сумму более 100 миллиардов рублей, в том числе около половины — на поддержку бизнеса.

Также глава столичного департамента назвала три ключевые направления, которые получат новые меры поддержки: перезапуск инвестиционного цикла, поддержка платежеспособного спроса и удержание реальных доходов населения города. В качестве третьего направления Багреева отметила повышение внутренней эффективности бизнеса, главным инструментом которого является национальный проект «Производительность труда».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные компании с января по октябрь этого года увеличили объем промышленного производства на 8,9 процента. По его словам, объем промышленного производства в Москве растет также благодаря антикризисной помощи со стороны городских властей.