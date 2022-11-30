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Ефимов: Компании Москвы увеличили объем промышленного производства на 8,9 процента

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Компании Москвы увеличили объем промышленного производства на 8,9 процента
Фото: Пресс-служба

Столичные компании с января по октябрь этого года увеличили объем промышленного производства на 8,9 процента. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Московские промышленники выпустили на 8,9 процента больше продукции, чем за аналогичный период 2021 года. Этому способствовали обрабатывающие предприятия, которые за то же время повысили объем производства на 10,8 процента, — заявил он.

По словам заместителя столичного мэра, объем промышленного производства в Москве растет также благодаря антикризисной помощи со стороны городских властей. На сегодняшний день столичным компаниям доступно более 20 мер системной поддержки.

Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что сейчас в Москве работают более 200 компаний легкой промышленности. Кроме того, с начала текущего года в столице увеличилось производство продуктов питания, медоборудования и прочих важных для жизнедеятельности товаров.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что за первые 10 месяцев 2022 года обороты малого и среднего бизнеса в столице выросли на 26 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, максимальный показатель был достигнут в июне — 362,3 миллиарда рублей.

Также Ефимов сообщил, что четыре месяца подряд в Москве наблюдается дефляция. Согласно данным департамента экономической политики и развития столицы, снижение цен происходит по всем направлениям, кроме услуг.

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