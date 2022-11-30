Стало известно, сколько жителей Москвы уверены в своих знаниях Трудового кодекса

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В знаниях Трудового кодекса уверены 60 процентов жителей Москвы. Большинство горожан сообщили, что регулярно следят за обновлениями и готовы применить знания на практике, в случае необходимости.

Согласно данным опроса, лучше всего разбираются в трудовом законодательстве специалисты по управлению персоналом, сотрудники банковской и финансовой сфер, юристы.

В случае разногласий с работодателем 27 процентов жителей Москвы готовы решать вопрос полностью самостоятельно. Более 50 процентов отметили, что готовы прислушаться к рекомендациям экспертов.

Эксперты отмечают, что правовая грамотность россиян растет с каждым годом, так как это дает преимущества во время работы и при подборе вакансий, сообщает РИАМО.

Ранее сенаторы выступили с предложением внести в Семейный кодекс определения «фактический воспитатель» и «традиционные семейные ценности». Соответствующие рекомендации разработали в комитете Совфеда по конституционному законодательству, передает Nation news.

До этого адвокат Мария Меренкова рассказала, кто может рассчитывать на тринадцатую зарплату. По словам эксперта, тринадцатая зарплата — это как премия в соответствии с частью 1 статьи 129 Трудового кодекса РФ