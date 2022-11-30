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Диетолог Соломатина объяснила, как выбрать самые вкусные мандарины

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог Соломатина объяснила, как выбрать самые вкусные мандарины
Фото: Unsplash

Вкусовые характеристики мандарина сильно зависят от его сорта. Однако при покупке важно обращать внимание не только на него, но и на состояние плода. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, при выборе мандарина следует опираться на:

  • сорт;
  • запах;
  • внешний вид плода;
  • наличие плесени.

Сорт мандарина определяет то, каким будет его вкус, отметила собеседница «ВМ».

— Нужно смотреть на сорт. Абхазские с кислинкой, у них более рыхлая шкурка. Турецкие тоже кислые. Кому-то нравятся марокканские — они сладкие, более круглые и яркие. Есть испанские, они тоже послаще, — рассказала Соломатина.

По словам врача, качественный мандарин должен хорошо пахнуть. При этом на нем не должно быть плесени. Нередко мандарины не плесневеют, а подсыхают — такие плоды брать также не стоит, подчеркнула диетолог.

Залежавшиеся мандарины теряют свои свойства, предупредила специалист.

— У абхазских мандаринов мякоть от шкурки отстает, он легко чистится. Если вы помяли в руках и увидели, что мякоть вся съежилась, то это признак того, что такой мандарин лежит давно. Все равно мандарин не должен быть высохшим: мякоть может быть не сочной. Конечно, плоды сохраняют свои полезные свойства относительно долго благодаря шкурке, она защищает их от тепла и света, но все-таки полежавшие мандарины теряют органолептические свойства, у них уменьшается витаминный состав, — заключила Соломатина.

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