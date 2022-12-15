Какие блюда с мандаринами можно приготовить на Новый год

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Мандарин — сезонный фрукт, который у многих россиян ассоциируется с Новым годом. Ни один новогодний стол не обходится без него. Как необычно применить его в блюдах, «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Александра Бельковича. Он поделился тремя рецептами необычных блюд с новогодним фруктом.

Пирог с тыквой и грушей

Вам понадобится:

Тыква — 1 кг.

Масло растительное — 30 мл.

Мед жидкий — 40 г.

Молоко 3,2% — 225 мл.

Сгущенка — 50 г.

Корица молотая — 2 г.

Яйца — 2 шт.

Сахар — 30г.

Сливочное масло — 80 г.

Песочное тесто замороженное — 500 г.

Груша — 2 шт.

Мандарины — 4шт.

Тыквенные семечки.

Готовим:

По словам шеф-повара, для начала необходимо вычистить из тыквы семечки, нарезать на большие дольки вместе с кожурой, затем выложить ее на противень.

— Перед тем, как отправить тыкву в духовку, не забудьте сбрызнуть ее оливковым маслом и добавить немного меда. Так тыква приобретет карамельную сладость, — рассказал Белькович.

Запекать ее в духовке, по словам шефа, нужно 20–25 минут при температуре 180 градусов. После того как тыква остынет, нужно отделить мякоть при помощи ложки и разогреть на сковороде без масла на среднем огне.

— После нужно подержать массу на огне пять минут и влить молоко комнатной температуры, сгущенку и перемешать. Чуть позже нужно добавить немного корицы, — пояснил он.

Шеф-повар отметил, что снять массу с огня нужно через три–пять минут. После чего отделить белки от желтков и в другой емкости на огне взбить венчиком желтки и сахар до однородности. Затем добавить тыквенную массу и сливочное масло, перемешать.

— Когда начинка готова, можно приступить к приготовлению основы. Размороженное песочное тесто размять и нагреть руками. Так оно станет эластичным и не будет крошиться при раскатке, — посоветовал Белькович. — Раскатывать тесто скалкой нужно так, чтобы оно покрыло дно и стенки формы.

Хитрости от шефа: не забудьте сделать проколы вилкой, чтобы при выпекании тесто не вздувалось.

— После этого надо отправить тесто в духовку, разогретую до 180 градусов, на три–пять минут, — рассказал шеф.

Как только основа пропечется, Белькович рассказал о следующем шаге:

— Теперь требуется очистить грушу от кожуры и нарезать фрукты крупными тонкими слайсами, выложить их на готовую основу, а сверху равномерно распределить тыквенную начинку. Выпекать пирог 20–25 минут при 180 градусах.

Шеф-повар объяснил, что для приготовления сиропа нужно выдавить сок мандаринов в сковородку и на среднем огне довести его до кипения.

— Лишняя жидкость должна выпариться, а сироп станет густым, — заметил Белькович. — Когда пирог приготовится, необходимо будет пропитать его приготовленным сиропом. При подаче посыпать тыквенными семечками.

Салат с копченой курицей и картошкой

Вам понадобится:

Салатный микс (фриссе, романо и радичио) — 200 г.

Куриная грудка варено-копченая — 220 г.

Помидоры черри — 200 г.

Йогурт классический — 140 г.

Яйца — 3 шт.

Мандарины — 2 шт.

Картофель средний/мелкий — 250 г.

Прованские травы — 1 ст. ложка.

Мед жидкий — 1 ч. ложка.

Чеснок — 2 зубчика.

Зерновая горчица — 1,5 ч. ложки.

Подсолнечное масло — 20 мл.

Соль и перец по вкусу.

Готовим:

Для приготовления этого блюда Белькович посоветовал взять картофель среднего и мелкого размера. Промытый и высушенный овощ необходимо выложить на фольгу и посыпать прованскими травами. После чего добавить два измельченных зубчика чеснока, посолить, сбрызнуть маслом и перемешать.

— Затем завернуть его в фольгу и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. Готовому картофелю дать остыть и нарезать дольками, — дополнил он.

По словам шеф-повара, далее необходимо снять с грудки кожицу и нарезать ее соломкой, помидоры черри — пополам, а заранее отваренные яйца — дольками.

— После чего следует переложить салатный микс и другие ингредиенты в салатник, посолить и поперчить по вкусу и дополнить массу очищенными мандариновыми дольками, — рассказал он.

Готовим заправку:

Для заправки Белькович рекомендовал смешать йогурт, полторы ложки горчицы и одну чайную ложку меда. Добавить ее к салату и перемешать.

Запеченная курица с мандаринами

Вам понадобится:

Курица целая.

Мандарины — 7 шт.

Сушеный молотый имбирь — 2 ч. ложки.

Анис — 3 звездочки.

Корица — 1 палочка.

Картофель — 6 шт.

Оливковое масло — 20 мл.

Ржаной хлеб — 4 ломтика.

Растительное масло — 60 мл.

Чеснок — 6 зубчиков.

Прованские травы — 1 большая щепотка.

Сахар — 2 ст. ложки.

Гвоздика — 4 зонтика.

Уксус яблочный — 1 ст. ложка.

Соль и перец по вкусу.

Готовим:

Для начала, как рассказал шеф-повар, необходимо нарезать хлеб на мелкие кубики и подсушить их на сковороде с добавлением оливкового масла, измельченного чеснока и щепоткой прованских трав.

— Курицу требуется посолить щепоткой соли изнутри и начинить сухариками, сделать надрезы у ножек с двух сторон и засунуть ножки в отверстия крест-накрест, — пояснил Белькович.

Затем он рассказал, что противень с высокими бортами надо сбрызнуть маслом и переложить туда курицу. Посолить сверху и смазать курицу растительным маслом. После чего отправить ее в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

— Теперь из трех мандаринов нужно выжать сок, процедить через сито, чтобы не было мякоти, и перелить в его сотейник. После добавить одну палочку корицы, три звёздочки аниса и четыре зонтика гвоздики. Варить эту массу на медленном огне, — пояснил Белькович.

После этого, по его словам, нужно добавить в сок одну столовую ложку уксуса, две столовые ложки сахара и перемешать, а ближе к концу две чайные ложки молотого имбиря и вываривать сок до консистенции сиропа.

Готовим гарнир:

— Неочищенный мытый картофель нужно нарезать крупными дольками, добавить к ним измельченный чеснок (четыре зубчика), посолить, поперчить по вкусу, добавить 20 мл растительного масла и перемешать, — рассказал шеф.

К этому моменту, как отметил шеф, курица уже должна будет дойти до полуготовности:

— Теперь следует вытащить ее из духовки и переложить к ней картофель, равномерно распределив по поверхности противня. Положить четыре целых мандарина по углам противня. Отправить курицу с картофелем и мандаринами в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут. После чего можно вытащить противень из духовки, покрыть курицу сиропом из мандаринового сока и вновь отправить в духовку на 15 минут.

Хитрости от шефа: если глазировка застыла, добавьте немного воды и доведите до нужной консистенции, подогрев на медленном огне.