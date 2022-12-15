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Запах Нового года: топ-3 необычных рецепта праздничных блюд с мандаринами от шеф-повара

Иссалина Аюпова

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Какие блюда с мандаринами можно приготовить на Новый год
Фото: Pixabay

Мандарин — сезонный фрукт, который у многих россиян ассоциируется с Новым годом. Ни один новогодний стол не обходится без него. Как необычно применить его в блюдах, «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Александра Бельковича. Он поделился тремя рецептами необычных блюд с новогодним фруктом.

Пирог с тыквой и грушей

Вам понадобится:

  • Тыква — 1 кг.
  • Масло растительное — 30 мл.
  • Мед жидкий — 40 г.
  • Молоко 3,2% — 225 мл.
  • Сгущенка — 50 г.
  • Корица молотая — 2 г.
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 30г.
  • Сливочное масло — 80 г.
  • Песочное тесто замороженное — 500 г.
  • Груша — 2 шт.
  • Мандарины — 4шт.
  • Тыквенные семечки.

Готовим:

По словам шеф-повара, для начала необходимо вычистить из тыквы семечки, нарезать на большие дольки вместе с кожурой, затем выложить ее на противень.

— Перед тем, как отправить тыкву в духовку, не забудьте сбрызнуть ее оливковым маслом и добавить немного меда. Так тыква приобретет карамельную сладость, — рассказал Белькович.

Запекать ее в духовке, по словам шефа, нужно 20–25 минут при температуре 180 градусов. После того как тыква остынет, нужно отделить мякоть при помощи ложки и разогреть на сковороде без масла на среднем огне.

— После нужно подержать массу на огне пять минут и влить молоко комнатной температуры, сгущенку и перемешать. Чуть позже нужно добавить немного корицы, — пояснил он.

Шеф-повар отметил, что снять массу с огня нужно через три–пять минут. После чего отделить белки от желтков и в другой емкости на огне взбить венчиком желтки и сахар до однородности. Затем добавить тыквенную массу и сливочное масло, перемешать.

— Когда начинка готова, можно приступить к приготовлению основы. Размороженное песочное тесто размять и нагреть руками. Так оно станет эластичным и не будет крошиться при раскатке, — посоветовал Белькович. — Раскатывать тесто скалкой нужно так, чтобы оно покрыло дно и стенки формы.

Хитрости от шефа: не забудьте сделать проколы вилкой, чтобы при выпекании тесто не вздувалось.

— После этого надо отправить тесто в духовку, разогретую до 180 градусов, на три–пять минут, — рассказал шеф.

Как только основа пропечется, Белькович рассказал о следующем шаге:

— Теперь требуется очистить грушу от кожуры и нарезать фрукты крупными тонкими слайсами, выложить их на готовую основу, а сверху равномерно распределить тыквенную начинку. Выпекать пирог 20–25 минут при 180 градусах.

Шеф-повар объяснил, что для приготовления сиропа нужно выдавить сок мандаринов в сковородку и на среднем огне довести его до кипения.

— Лишняя жидкость должна выпариться, а сироп станет густым, — заметил Белькович. — Когда пирог приготовится, необходимо будет пропитать его приготовленным сиропом. При подаче посыпать тыквенными семечками.

Салат с копченой курицей и картошкой

Вам понадобится:

  • Салатный микс (фриссе, романо и радичио) — 200 г.
  • Куриная грудка варено-копченая — 220 г.
  • Помидоры черри — 200 г.
  • Йогурт классический — 140 г.
  • Яйца — 3 шт.
  • Мандарины — 2 шт.
  • Картофель средний/мелкий — 250 г.
  • Прованские травы — 1 ст. ложка.
  • Мед жидкий — 1 ч. ложка.
  • Чеснок — 2 зубчика.
  • Зерновая горчица — 1,5 ч. ложки.
  • Подсолнечное масло — 20 мл.
  • Соль и перец по вкусу.

Готовим:

Для приготовления этого блюда Белькович посоветовал взять картофель среднего и мелкого размера. Промытый и высушенный овощ необходимо выложить на фольгу и посыпать прованскими травами. После чего добавить два измельченных зубчика чеснока, посолить, сбрызнуть маслом и перемешать.

— Затем завернуть его в фольгу и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. Готовому картофелю дать остыть и нарезать дольками, — дополнил он.

По словам шеф-повара, далее необходимо снять с грудки кожицу и нарезать ее соломкой, помидоры черри — пополам, а заранее отваренные яйца — дольками.

— После чего следует переложить салатный микс и другие ингредиенты в салатник, посолить и поперчить по вкусу и дополнить массу очищенными мандариновыми дольками, — рассказал он.

Готовим заправку:

Для заправки Белькович рекомендовал смешать йогурт, полторы ложки горчицы и одну чайную ложку меда. Добавить ее к салату и перемешать.

Запеченная курица с мандаринами

Вам понадобится:

  • Курица целая.
  • Мандарины — 7 шт.
  • Сушеный молотый имбирь — 2 ч. ложки.
  • Анис — 3 звездочки.
  • Корица — 1 палочка.
  • Картофель — 6 шт.
  • Оливковое масло — 20 мл.
  • Ржаной хлеб — 4 ломтика.
  • Растительное масло — 60 мл.
  • Чеснок — 6 зубчиков.
  • Прованские травы — 1 большая щепотка.
  • Сахар — 2 ст. ложки.
  • Гвоздика — 4 зонтика.
  • Уксус яблочный — 1 ст. ложка.
  • Соль и перец по вкусу.

Готовим:

Для начала, как рассказал шеф-повар, необходимо нарезать хлеб на мелкие кубики и подсушить их на сковороде с добавлением оливкового масла, измельченного чеснока и щепоткой прованских трав.

— Курицу требуется посолить щепоткой соли изнутри и начинить сухариками, сделать надрезы у ножек с двух сторон и засунуть ножки в отверстия крест-накрест, — пояснил Белькович.

Затем он рассказал, что противень с высокими бортами надо сбрызнуть маслом и переложить туда курицу. Посолить сверху и смазать курицу растительным маслом. После чего отправить ее в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

— Теперь из трех мандаринов нужно выжать сок, процедить через сито, чтобы не было мякоти, и перелить в его сотейник. После добавить одну палочку корицы, три звёздочки аниса и четыре зонтика гвоздики. Варить эту массу на медленном огне, — пояснил Белькович.

После этого, по его словам, нужно добавить в сок одну столовую ложку уксуса, две столовые ложки сахара и перемешать, а ближе к концу две чайные ложки молотого имбиря и вываривать сок до консистенции сиропа.

Готовим гарнир:

— Неочищенный мытый картофель нужно нарезать крупными дольками, добавить к ним измельченный чеснок (четыре зубчика), посолить, поперчить по вкусу, добавить 20 мл растительного масла и перемешать, — рассказал шеф.

К этому моменту, как отметил шеф, курица уже должна будет дойти до полуготовности:

— Теперь следует вытащить ее из духовки и переложить к ней картофель, равномерно распределив по поверхности противня. Положить четыре целых мандарина по углам противня. Отправить курицу с картофелем и мандаринами в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут. После чего можно вытащить противень из духовки, покрыть курицу сиропом из мандаринового сока и вновь отправить в духовку на 15 минут.

Хитрости от шефа: если глазировка застыла, добавьте немного воды и доведите до нужной консистенции, подогрев на медленном огне.

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