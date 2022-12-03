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Апельсиново-имбирный ласси и мандарины с фейхоа: три необычных рецепта для борьбы с простудой и гриппом

Рафаэль Залян

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Апельсиново-имбирный ласси и мандарины с фейхоа: три необычных рецепта для борьбы с простудой и гриппом
Фото: shutterstock

В сезон простуд и респираторных заболеваний врачи рекомендуют употреблять витамины, чтобы защитить себя от опасных недугов. Как известно, полезных веществ много в лимоне, имбире, меде и иных привычных продуктах. Однако, чтобы получить больше пользы, лучше некоторые ингредиенты замиксовать. «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Александра Бельковича рецепты вкусных и полезных блюд, которые помогут повысить иммунитет и укрепить здоровье зимой.

К самым необходимым в нынешнем сезоне продуктам, которые непременно нужно купить, мастер отнес мандарин, фейхоа, хурму и гранат:

— Можно приготовить очень полезный и вкусный напиток из мандарина и фейхоа. Если нет мандарина, можно использовать апельсин. Для ароматного напитка нужно на три литра воды взять 0,3 килограмма фейхоа; три мандарина; 200 грамм сахара; 10 грамм душицы. Перед приготовлением компота фейхоа следует промыть, удалить кончики и разрезать пополам. Цитрусовые следует очистить от кожицы и отодрать белые слои на поверхности плода. Затем кипятим воду, постепенно погружаем в нее фейхоа, мандарины, сахар и душицу.

Спустя 15 минут изумительный и богатый полезными свойствами напиток готов к употреблению.

По словам шефа, такой микс можно употреблять и в горячем, и в охлажденном виде.

Молодая капуста — еще один лидер среди продуктов питания, который богат витаминами А, В1 и U. Также этот овощ по содержанию витамина С превосходит даже цитрусовые:

— Очень легкий и простой салат из молодой капусты позволит тоже снабдить организм максимальным количеством полезных микроэлементов. Для блюда нужны капуста, несколько мандаринов и греческий йогурт. Необходимое количество листьев капусты нужно нарезать и смешать с очищенными дольками мандарина, полив смесь обильно йогуртом.

Перемешав все ингредиенты, получим полезный и аппетитный гастрономический букет. Подавать такое блюдо лучше в охлажденном виде, добавил повар.

Поделился мастер еще и рецептом согревающего напитка, который, по его словам, нужно пить ежедневно:

— Я предлагаю приготовить апельсиново-имбирный ласси с куркумой. Это прекрасное антиоксидантное средство, которое обладает не только противовоспалительным, но и противораковым свойством.

Итак, необходим один стакан греческого йогурта, 1/2 чайной ложки свежего очищенного и измельченного имбиря, 1/2 чайной ложки свежей куркумы или порошка, чайная ложка апельсиновой цедры, две столовые ложки апельсинового сока и две чайные ложки меда.

Все ингредиенты следует погрузить в блендер и тщательно взбить до получения однородной массы. Напиток готов к употреблению.

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