Как выбрать тюбинг

Сюжет:Проще, чем кажется
В столице официально стартовал сезон активного зимнего отдыха. Одна из самых любимых забав у горожан — катание на тюбингах. Как правильно выбрать ватрушку — в материале «Вечерней Москвы».
— круглые (считаются более экстремальными, стоимость — от 1100 рублей);
— продолговатые (более безопасные, стоимость — от 2900 рублей);
— двухместные (более медленные, стоимость — от 5700 рублей).
— для детей двух–четырех лет — тюбинг до 73 сантиметров;
— для детей ростом до 150 сантиметров — тюбинг от 83 до 100 сантиметров;
— для взрослых — тюбинг от 100 до 120 сантиметров (особое внимание уделить максимальной нагрузке, которую способна выдержать ватрушка).
— тюбинги из армированной ткани ПВХ (самый оптимальный вариант, по версии производителей надувных саней);
— тюбинги российского производства (внутри укладывают камеру от автомобильного колеса, что позволяет переносить большие перепады температуры).