Как выбрать тюбинг

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В столице официально стартовал сезон активного зимнего отдыха. Одна из самых любимых забав у горожан — катание на тюбингах. Как правильно выбрать ватрушку — в материале «Вечерней Москвы».

Какие бывают виды тюбингов:

— круглые (считаются более экстремальными, стоимость — от 1100 рублей);

— продолговатые (более безопасные, стоимость — от 2900 рублей);

— двухместные (более медленные, стоимость — от 5700 рублей).

Как выбрать размер ватрушки:

— для детей двух–четырех лет — тюбинг до 73 сантиметров;

— для детей ростом до 150 сантиметров — тюбинг от 83 до 100 сантиметров;

— для взрослых — тюбинг от 100 до 120 сантиметров (особое внимание уделить максимальной нагрузке, которую способна выдержать ватрушка).

Как выбрать материал чехла ватрушки:

— тюбинги из армированной ткани ПВХ (самый оптимальный вариант, по версии производителей надувных саней);

— тюбинги российского производства (внутри укладывают камеру от автомобильного колеса, что позволяет переносить большие перепады температуры).