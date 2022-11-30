Сериал «Уэнсдэй» стал самым просматриваемым на Netflix за неделю

Фото: Уэнсдэй, Netflix, 2022 год

Сериал «Уэнсдэй», режиссером которого стал Тим Бертон, за неделю обогнал четвертый сезон «Очень странных дел» по количеству просмотров на Netflix. Об этом сообщает Deadline.

— Сериал с Дженной Ортегой, спродюсированный Тимом Бертоном, Алом Гофом и Майлсом Милларом, стал номером один в 81 стране, побив рекорд четвертого сезона «Очень странных дел», — говорится в сообщении.

«Уэнсдэй» вышел 23 ноября и стал самым просматриваемым англоязычным сериалом за неделю, набрав более 340 миллионов просмотров.

Недавно Netflix решила продлить сериал «Песочный человек» на второй сезон. Первый сезон появился еще в августе этого года. За первую неделю с момента выхода зрители посмотрели сериал более 69 миллионов часов. За вторую неделю длительность просмотров составила 127 миллионов часов.

Также в октябре в России сняли первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк. В комедийном сериале «ПМЖейсон» использовали образы актеров Джейсона Стэйтема, Марго Робби, Киану Ривза и Роберта Паттинсона.