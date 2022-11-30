«Вечерняя Москва» вошла в топ-15 региональных СМИ по цитируемости за третий квартал 2022 года, заняв в нем третью позицию. Об этом свидетельствуют данные из рейтинга «Медиалогии».

В тройке самых цитируемых СМИ столицы также оказались агентство городских новостей «Москва», сайт телеканала «Москва 24».

Помимо этого, в десятке самых цитируемых столичных СМИ оказался сайт «Вечерней Москвы», он занял девятое место.

Газета «Вечерняя Москва» является лидером столичного рынка по охвату читателей. Аудитория синдиката «ВМ» составляет 1 1295,6 тысячи человек*.

*По данным исследования Mediascope. NRS — Москва (16+)