Власти Москвы опровергли введение новых правил для передвижения грузовиков с 31 декабря

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Новые правила для передвижения грузовых машин по Москве с 31 декабря вводиться не будут, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 30 ноября.

— Недавно в некоторых СМИ и Сети появилась информация — якобы с 31 декабря для грузовиков введут новые правила. Развеем миф — эти правила действуют с прошлого года, — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

Так, на данный момент в столице действуют следующие правила для грузовиков: для движения в пределах МКАД и по магистрали фуры с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны должны получить дневной и ночной пропуска, а также быть зарегистрированы в системе РНИС.

Кроме того, добавили в департаменте, въезд в город большегрузов, которые проезжают Москву транзитом и не обслуживают жителей, запрещен.

Некоторые правила технического осмотра транспортных средств также изменились с 1 сентября. К чему должны быть готовы автомобилисты и на какие недочеты перестали смотреть, сообщил доцент кафедры наземных транспортных средств Московского политеха, президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств Сергей Зубриський.