Российским водителям рассказали об изменениях в техосмотре с 1 сентября

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Некоторые правила технического осмотра транспортных средств изменятся с 1 сентября. К чему нужно готовиться автомобилистам и на какие недочеты перестанут смотреть, сообщил доцент кафедры «Наземные транспортные средства» Московского Политеха, президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств Сергей Зубриський.

Он рассказал, что теперь проверяющие не будут требовать у водителей иметь обязательно в наличии аптечку, огнетушитель и дорожный знак аварийной остановки. Также они перестанут контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах машины. Но, согласно ПДД, все необязательное для техосмотра оборудование водители должны иметь в автомобиле.

По словам Зубриського, из правил техосмотра исключили неисправности, которые незначительно влияют на безопасность дорожного движения. Но, несмотря на отмену техосмотра для личного автотранспорта, ездить на неисправной машине нельзя, указал эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Новые правила технического осмотра автомобиля будут изменены с 1 сентября. Нововведение сократит количество обязательных пунктов проверки с 88 до 55 параметров. Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, стоит ли приобретать машину с уже пройденным техосмотром.