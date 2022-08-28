Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Российским водителям рассказали об изменениях в техосмотре с 1 сентября

Юлия Курганова
Общество
Российским водителям рассказали об изменениях в техосмотре с 1 сентября
Фото: Пресс-служба Госдумы

Некоторые правила технического осмотра транспортных средств изменятся с 1 сентября. К чему нужно готовиться автомобилистам и на какие недочеты перестанут смотреть, сообщил доцент кафедры «Наземные транспортные средства» Московского Политеха, президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств Сергей Зубриський.

Он рассказал, что теперь проверяющие не будут требовать у водителей иметь обязательно в наличии аптечку, огнетушитель и дорожный знак аварийной остановки. Также они перестанут контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах машины. Но, согласно ПДД, все необязательное для техосмотра оборудование водители должны иметь в автомобиле.

По словам Зубриського, из правил техосмотра исключили неисправности, которые незначительно влияют на безопасность дорожного движения. Но, несмотря на отмену техосмотра для личного автотранспорта, ездить на неисправной машине нельзя, указал эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Новые правила технического осмотра автомобиля будут изменены с 1 сентября. Нововведение сократит количество обязательных пунктов проверки с 88 до 55 параметров. Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, стоит ли приобретать машину с уже пройденным техосмотром.

Водители Эксперты Техосмотр
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте