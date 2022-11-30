Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Психотерапевт Фомин объяснил разницу между абьюзом и газлайтингом

Лейла Алиева
Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Психотерапевт Фомин объяснил разницу между абьюзом и газлайтингом
Фото: shutterstock

Абьюз — это прямое насилие над человеком, а газлайтинг является более хитрым вариантом нездоровых отношений. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-психотерапевт Евгений Фомин.

— Газлайтер доводит свою жертву более изощренными и скрытыми способами до нестабильного психоэмоционального состояния. Человек может долгое время не понимать, что над ним изощренно издеваются, — пояснил Фомин.

Сильное влияние газлайтинга испытывают люди с предрасположенностью к психическим заболеваниям. При этом если жертва постоянно подвергается подобным манипуляциям, то у нее может развиться посттравматическое стрессовое расстройство, предупредил психотерапевт.

Подробнее о том, как распознать газлайтинг и справиться с ним, — в материале «Вечерней Москвы».

До этого психолог-физиономист, экс-сотрудник оперативных и экспертных подразделений спецслужб Артем Павлов рассказал «ВМ», как распознать абьюзера при знакомстве. По его словам, такие люди психически нестабильны, они конфликтны и всегда готовы вступить в конфронтацию.

Врачи Домашнее насилие Отношения Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Все мнения
О проекте