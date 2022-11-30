Психотерапевт Фомин объяснил разницу между абьюзом и газлайтингом

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Абьюз — это прямое насилие над человеком, а газлайтинг является более хитрым вариантом нездоровых отношений. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-психотерапевт Евгений Фомин.

— Газлайтер доводит свою жертву более изощренными и скрытыми способами до нестабильного психоэмоционального состояния. Человек может долгое время не понимать, что над ним изощренно издеваются, — пояснил Фомин.

Сильное влияние газлайтинга испытывают люди с предрасположенностью к психическим заболеваниям. При этом если жертва постоянно подвергается подобным манипуляциям, то у нее может развиться посттравматическое стрессовое расстройство, предупредил психотерапевт.

Подробнее о том, как распознать газлайтинг и справиться с ним, — в материале «Вечерней Москвы».

До этого психолог-физиономист, экс-сотрудник оперативных и экспертных подразделений спецслужб Артем Павлов рассказал «ВМ», как распознать абьюзера при знакомстве. По его словам, такие люди психически нестабильны, они конфликтны и всегда готовы вступить в конфронтацию.